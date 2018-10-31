القبض على شخصين يروجان للحبوب المحظورة بمكة المكرمة
تمكنت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على شخصين لترويجهما (30000) حبة من الحبوب المحظورة.
وفي سياق آخر، أقامت مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بـقسمها النسوي، برنامجًا توعويًا للتوعية بأضرار المخدرات لطالبات الثانوية والمتوسطة بعين دار، وكذلك برنامجًا توعويًا للتوعية بأضرار المخدرات لطالبات الثانوية الرابعة بالجبيل بحظور 700 طالبة.
وأقامت مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية، برنامجاً توعوياً بالتعاون مع المدرسة الثانوية الخامسة للبنات بالجبيل الصناعية لتوعية الطالبات بأضرار المخدرات وآثارها المستقبلية المدمرة للصحة النفسية والجسدية وكذلك التفاعل الاجتماعي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57376 ] نشر منذ 2 ساعتين
مزبن الجاني باانتظارهم ,,
,, التوعيه واجبه لكشف عن مدى خطورة المخدرات ,,
الريان الرين بو شظو[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 1 ساعة
يا كثر المروجين العبيد )القصد اسود ابشره ترويج وسرقه
زي القرني قاهرهم
الحقد والسرقه رضعوها من صغرهم
الله يرحم الملك فيصل