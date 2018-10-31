بالفيديو.. شاب يفقد السيطرة على سيارته فتنقلب في فيفاء
أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع حادث إنقلاب مركبة ظهر اليوم الأربعاء في محافظة فيفاء.
جاء ذلك بعد فقدان شاب السيطرة على الموقد، مما أدى إلى انحناء المركبة لتستقر في أحد الطرق الفرعية بالمحافظة.
وعلى الفور تم استدعاء الفرق الاسعافية وتم نقله إلى المستشفى وهو منوم للملاحظة ويعاني من رضوض بسيطة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57376 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامته ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2395 ] نشر منذ 40 دقيقة
جاء ذلك بعد فقدان شاب السيطرة على الموقد،،
عدم السيطرة على الموقد اداء الى الحادث،،
الله يسلمهم ويلطف بهم..