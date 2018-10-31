بالفيديو.. شاب يفقد السيطرة على سيارته فتنقلب في فيفاء

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع حادث إنقلاب مركبة ظهر اليوم الأربعاء في محافظة فيفاء.

جاء ذلك بعد فقدان شاب السيطرة على الموقد، مما أدى إلى انحناء المركبة لتستقر في أحد الطرق الفرعية بالمحافظة.

وعلى الفور تم استدعاء الفرق الاسعافية وتم نقله إلى المستشفى وهو منوم للملاحظة ويعاني من رضوض بسيطة.