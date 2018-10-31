سمو ولي العهد يبعث برقيتي عزاء إلى أمير الكويت وولي عهده

الرياض(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح .

كما بعث سمو ولي العهد، رقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح.

وقال سمو ولي العهد في البرقيتين: ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ” .