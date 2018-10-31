تعليم الطائف يحقق المركز الأول والخامس على مستوى المملكة في جائزة أندية مدارس الحي

بدرية المالكي(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في نادي حي مدرسة عمار بن ياسر المركز الأول في جائزة التميز لأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية على مستوى الملكة كما حقق نادي مدرسة هوازن المركز الخامس على مستوى المملكة . وذلك في الحفل الذي أقامته شركة تطوير بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي النائب وقيادات الوزارة ومدراء التعليم وبحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي وممثل أندية الحي سامي العصيمي والمشرفين المتابعين وقادة الناديين. واشتمل الحفل على العديد من الكلمات والعروض وكلمة لقادة الأندية قدمها نيابة عنهم ثم علي الزهراني قائد نادي حي مدرسة عمار بن ياسر بالتشارك مع قائدة نادي حي للبنات بالجبيل أشار فيها إلى الدور الذي تلعبه أندية الحي في بناء الشخصية وتنمية المهارات واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع والفائدة على مرتاديها ، كما شاهد الحضور عرض مرئي عن أندية الحي وما تقدمه من برامج وفعاليات ،

وبارك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك الهيبي للأسرة التعليمية بالطائف تحقيق الإدارة جائزة التميز لأندية مدارس الحي . مبديا سعادته بالتحفيز والدعم الكبير من الوزارة للميدان التربوي ومتطلعا الى مواصلة التميز والنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة.مقدماً شكره وتقديره لمدير عام التعليم بالطائف المكلف سابقا على جهوده التي قدمها والتي تأتي امتدادا لهذا العطاء وهذا العمل ، كما قدم شكره لمدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي ولمشرفي الاندية المتابعين ولقائدي ناديي عمار بن ياسر ونادي مدرسة هوازن ولجميع منسوبي الناديين ولمشرفي متمنيا لهم مزيدا من العطاء والتميز.