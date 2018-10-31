” الدفاع المدني ” يباشر احتجاز عائلتين بوادي ستارة بسبب الأمطار

علي القحطاني(صدى):

تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة خليص احتجاز؛ عائلتين في منزليهما، بوادي ستارة، بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد تلقي الدفاع المدني بلاغاً من المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على ” جازان – عسير – الباحة – مكة المكرمة – المدينة المنورة ” ، غدًا الأربعاء.