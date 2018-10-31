” عموري ” يجرى عملية الرباط الصليبي

ماجد محمد(صدى):

أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الإماراتي عمر عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، عملية الرباط الصليبي في مدينة برشلونة الإسبانية على يد الطبيب رامون كوجات.

وقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير محمد بن فيصل شكره وتقديره لمعالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، على تكفله بمصاريف عملية وعلاج عمر مثمنًا تفاعل معاليه غير المستغرب، وسرعة توجيهه بعلاج اللاعب في أفضل المستشفيات العالمية، امتدادًا لاهتمامه بكافة الرياضيين.