معالي وزير العمل يدشن البرنامج الوطني للادخار ” منتج زود ” الاول على مستوى المملكة

فيصل العنزي(صدى):

ضمن ركائز بنك التنمية الاجتماعية الرئيسة المعنية بتشجيع نمو الادخار ، وضمن حزمة برامج ومنتجات البنك ، و بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي الادخار، دشن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يوم الأربعاء٣١/١٠/٢٠١٨م ‬ الموافق ٢٢\٢\١٤٤٠هـ البرنامج الادخاري الوطني الاول لبنك التنمية الاجتماعية منتج (زود) الادخاري ، بحضور سعادة مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، في مدينة الرياض.

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن البنك وفقاً لنظامه الأساسي يضع من أهم أولوياته: تشجيع ثقافة التوفير والادخار لدى الأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن البنك طوّر العديد من الخيارات الاستراتيجية لإطلاق هذا البرنامج من خلال التوعية ونشر الثقافة المالية والادخار وتوفير الحوافز المشجعة للادخار وتطوير المنتجات الادخارية المناسبة، إضافة إلى حماية المدخرين.

وأشار الراشد إلى أن البنك يعمل بشكل متواصل على تثقيف المجتمع بأهمية الادخار ورفع مستوى الوعي المالي لدى الأفراد بالتخطيط المالي الشخصي والإدارة المالية الرشيدة من خلال التعريف بالطرق الصحيحة للتعامل مع المال وترشيد الانفاق وما يترتب عليه من أثر مميز في إدارة المصروفات بوعي وترتيب الاولويات المالية لمواجهة أي أزمات تواجه الافراد والاسر بكل اقتدار ، والذي من شأنها سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة – حفظها الله – نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من جهة ، ويحسّن قدرة الفرد على التنظيم والتخطيط لموارده المالية من جهة أخرى، للوصول للأهداف والطموحات المستقبلية، وتحفيز مختلف فئات المجتمع على البدء فيه عبر أفضل طرق الادخار المناسبة لهم.

واضاف الراشد ، ان البنك يحتفل اليوم بإطلاق اول برنامج ادخاري وطني لعملاء البنك (منتج زود الادخاري) وهو المنتج الاول الذي يطلقه البنك لخدمة عملائه ، وهو مستهدف عمل عليه البنك على نحو استراتيجي كأحد المخرجات التي يفخر بها البنك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للادخار والتي تشمل على ٣٦ مبادرة تم توزيعها على ١٠ جهات حكومية التي تهدف الى تعزيز العرض من قبل القطاع العام والخاص ونشر ثقافة الادخار ، مضيفاً بأن البنك يتولى ضمن هذه الخطة تنفيذ مبادرتين وهي توفير منتجات ادخارية لعملائه ونشر الثقافة المالية والادخار للشرائح المستهدفة ورفع نسبة المدخرات الحالية والبالغة 6% من إجمالي دخل الأسر السعودية إلى ١٠% ، كما ان البنك يتقاطع مع ركائز ” برنامج تطوير القطاع المالي ” احد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ في كل من ركيزة : تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص ، ركيزة : تطوير سوق مالية متقدمة و ركيزة تعزيز وتمكين التخطيط المالي الشخصي ، لذا فان اطلاق منتج (زود ) الادخاري اليوم يصب في تحقيق مؤشرات اداء محورية ذات اثر اقتصادي واجتماعي على حد سواء للفئات المستهدفة.

من جانبه، قال مساعد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الادخار أ. بدر الجارد:” أن منتج “زود” الادخاري صُمّم ليتيح فرصة للعملاء المتقدمين للقروض الاجتماعية في بنك التنمية الاجتماعية بالاشتراك فيه للاستفادة من مميزاته، حيث يتميز المنتج بحزمة من الحوافز المالية تصل حتى 20% شهريا ، والتي تشجع العميل على التوفير وترشيد الانفاق من خلال مخصصات شهرية مستقطعة تسانده في تحسين سلوكه الاستهلاكي نحو سلوك اكثر وعياً في معالجة المصروفات للوصول الى اهدافه ، كما يراعي المنتج وجود ازمات مالية طارئة قد تواجه العميل لذا يسمح المنتج بالمرونة الكاملة للعميل في إدارة مدخراته من سحب وإيداع دون أي رسوم، بالاضافة الى محفزات أخرى غير مالية، كما أنه في حالة اختيار العميل التسجيل في هذا البرنامج الادخاري، سيتم تحويل جزء من القرض في حسابه الادخاري (6000ريال) ويمكن للعميل سحب مبلغ القرض المحول في حسابه الادخاري في أي وقت، وفي حال قرر العميل الاحتفاظ بالجزء المحول لحسابه الادخاري سيحصل العميل على حافز إضافي.

واضاف الجارد أن بنك التنمية الاجتماعية سعى لإطلاق منتج فريد من نوعه وجاذب للعملاء بحزمة حوافز ، هو تشجيعاً من البنك للعملاء للتوجه نحو سلوك اكثر وعيا في تبني ثقافة الادخار وترشيد الانفاق كنمط حياة ، حيث يمكّن المنتج العميل من ممارسة عادات الانفاق الرشيد وتدبير افضل لإدارة المصروفات المالية عالية التكرار ، والالتزام بمخصصات ادخارية على نحو شهري ، لتصبح مهارة الادخار ، مهارة اصيلة لدى العميل.

الجدير بالذكر ان بنك التنمية يعمل على تحفيز الادخار والتوعية به ضمن أدوار البنك الرئيسة وركائزه الاستراتيجية المتضمنة تشجيع نمو الادخار الاختياري ضمن ثلاث مستهدفات فرعية للركيزة وهي كل من : (تحسين الثقافة المالية وتشجيع الادخار الاسري ، تطوير برامج ومنتجات ادخارية اختيارية ضمن منتجات البنك و تشجيع منتجات الادخار الاختياري من خلال القطاع المالي والمؤسسات الخاصة ) كما ان البنك هو عضو مؤسس وفاعل في لجنة الادخار الوطنية والتي تأسست بالأمر السامي رقم :٤٧٢٤٥ بتاريخ ٣٠\٩\١٤٣٧هـ برئاسة مؤسسة النقد العربي السعودي وتضم في عضويتها ممثلي اهم الجهات الفاعلة في منظومة الادخار وتشمل كل من: وزارة العمل ، وزارة المالية ،وزارة الاسكان ، هيئة السوق المالية ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، المؤسسة العامة للتقاعد ) والمختصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للادخار .

من جانبه، أكد سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، بأن الشراكة الاستراتيجية بين مصرف الإنماء وبنك التنمية الاجتماعية هي إحدى صور التكامل والتعاون البناء بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وأضاف الفارس قائلاً: لقد عملنا سوياً لتصميم برنامج مالي ادخاري ” زود ” ليحقق ويدعم أهم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي 2020 والمتمثلة في ” تعزيز وتمكين التخطيط المالي ” وذلك لتحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار وتعزيز ثقافة التخطيط المالي للدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار ،كما أن مصرف الإنماء يسعى دائماً لدعم وتحقيق تطلعات شركاءه من خلال توفير خدمات وحلول مالية تعكس قيم المصرف المبنية على الابتكار والشفافية، ومنها الحسابات الادخارية وبرامج الحماية والادخار المبتكرة والتي تمكن شركاء المصرف من الحصول على أدوات تخطيط لمستقبل أمن مالياً لهم ولأسرهم بإذن الله تعالى، مما يسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.