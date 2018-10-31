بابلو يعقد اجتماعًا بلاعبي ” الأهلي ” لسرد الملاحظات الفنية

نواف السالم(صدى):

عقد المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا بلاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قبيل انطلاقة الحصة التدريبية.

وقدم بابلو من خلاله عرضًا مرئيًا تضمن كافة الملاحظات الفنية حول أداء الفريق في المباريات الماضية.

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزًا مستحقًا على فريق وفاق سطيف الجزائري، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” ملعب 8 ماي 1945 “، ضمن مباراة الذهاب لدور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.