مسافرة صينية تجفف ملابسها الداخلية بمكيفات الطائرة

بكين(صدى):

أرادت مسافرة صينية على متن إحدى الطائرات أن تجفف ملابسها الداخلية ، أثناء رحلة جوية، وذلك عن طريق مكيفات الطائرة .

وأظهر مقطع فيديو المسافرة صينية تقوم بتجفيف ملابسها الداخلية في مكيفات الطائرة وهي جالسة على مقعدها.

وبين المقطع الذي وثقه إحدى المسافرين على متن الطائرة، قيام السيدة بإمساك قطعة الملابس وجعلتها قريبة من التكييف حتى تنتهي من تجفيفه بسرعة .

وأثار تصرف السيدة تعجب ركاب الطائرة حيث لم تكترث لوجودهم وقامت بتلك الفعلة ثم تحكمت في مستوى التكيف مرة أخرى.