بالفيديو.. نادل يضرب قالب حلوى بوجه زبونة

كييف(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشاجرة كلامية بين زبونتين ونادلين بأحد مطاعم العاصمة الأوكرانية ” كييف ” ، انتهت بتصرّف غريب من أحد النادلين.

وظهر في الفيديو نادلين أثناء تقديمهما قالبي حلوى لزبونتين من زبائن المطعم، حيث رفضتا الطلب وبدأتا في التحدث بصوتٍ مرتفع، بحجة أن ما تم إحضاره مخالف لما تم طلبه.

وبعد ذلك قام النادل الأول بضرب قالب الحلوى بوجه إحداهما، وقام النادل الثاني، برمي قالب الحلوى الذي كان في يده على الفتاة الأخرى.