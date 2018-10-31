بالفيديو.. نادل يضرب قالب حلوى بوجه زبونة
أظهر مقطع فيديو، مشاجرة كلامية بين زبونتين ونادلين بأحد مطاعم العاصمة الأوكرانية ” كييف ” ، انتهت بتصرّف غريب من أحد النادلين.
وظهر في الفيديو نادلين أثناء تقديمهما قالبي حلوى لزبونتين من زبائن المطعم، حيث رفضتا الطلب وبدأتا في التحدث بصوتٍ مرتفع، بحجة أن ما تم إحضاره مخالف لما تم طلبه.
وبعد ذلك قام النادل الأول بضرب قالب الحلوى بوجه إحداهما، وقام النادل الثاني، برمي قالب الحلوى الذي كان في يده على الفتاة الأخرى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57354 ] نشر منذ 44 دقيقة
غوغائيون ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2783 ] نشر منذ 8 دقائق
نفس فصيلة الاتراك…
اخلاق سيئة وشوفة نفس ..
على لاشي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37424 ] نشر منذ 4 دقائق
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بيض الله وجهه😂😂😂😂😂😂😂😂😂