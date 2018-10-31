بالفيديو.. مواطنون يخاطرون بإطفاء حريق اندلع في محطة وقود

نايف السالم(صدى):

اندلع، اليوم الأربعاء، حريقًا في مضخة وقود بإحدى المحطات بمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة.

ووقع الحادث، عندما تحركت سيارة أثناء ملئها بالوقود وسحب المضخة معها ما أدى إلى اشتعلاها واندلاع الحريق.

ووثّق مقطع فيديو، لحظة تطوع عدد من المواطنين لإطفاء الحريق، كما باشرت فرق الدفاع المدني الحريق حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين المحطة وتنفيذ إجراءات التبريد، فيما لم ينتج عن الحادث أي إصابات.