الهيئة العامة للرياضة وخيركم يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية

نايف السالم(صدى):

بمشاركة جمعية خيركم لتحفيظ القرآن احتفل مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة بالطلاب الفائزين في مسابقة (رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم على مستوى محافظة جدة ) وذلك بمقر النادي الأهلي.

الحفل الذي حضره مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة الأستاذ سعيد محمد الغامدي ورئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي ورئيس العلاقات العامة والاعلام بالنادي الأهلي الأستاذ محمد الدوسري بدأ بآيات من الذكر الحكيم لأحد الطلبة الفائزين بالمسابقة، تلاه كلمة لمدير مكتب الهيئة العامة أثنى خلالها على المسابقة وفكرتها ودور جمعية خيركم في تعليم الطلاب المشاركين في المستويات الثلاثة ، فيما أوضح أن الرياضة ليست حكراً على الأنشطة الرياضية إنما برامج متنوعه ومشاركات مجتمعية.

وفي كلمته شكر رئيس خيركم المسؤولين في الهيئة على اتاحة الفرصة للجمعية بالمشاركة في هذه المسابقة ، مثنياً على مكتب الهيئة بمحافظة جدة والنادي الاهلي الذي احتضنت مرافقة المسابقة ، فيما أكد على أن ذلك ليس مستغرباً عن بلادنا والتي اتخذت القرآن دستوراً لها ، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التوفيق والسداد.

يذكر أن المسابقة والتي تنافس فيها 28 طالباً من حفظة القرآن ، ستقام تصفياتها النهائية في المدينة المنورة في 26 من الشهر الجاري ، وسيمثل محافظة جدة المتأهلين في فروعها الثلاثة وهم حُذيفة بن عبدالله باحداد من مجمع المودة القرآني المسائي (الفرع الأول ) ، عمر بن عبدالعزيز سلوم من حلقات جامع عبدالرحمن بن عوف ( الفرع الثاني) ، وليد بن عبدالعزيز سلوم من حلقات جامع عبدالرحمن بن عوف بمركز الوسط (الفرع الثالث).