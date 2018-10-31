وزير التعليم يعلن إقرار أندية الحي ضمن مبادرة جودة الحياة لرؤية المملكة 2030

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

رعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، وبحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي وعدد من القيادات في الوزارة وشركة تطوير للخدمات التعليمية اليوم الأربعاء حفل جائزة أندية الحي الترفيهية التعليمية للعام 2018 م ، وذلك في مقر وزارة التعليم بالرياض ، و كرم معاليه أعضاء لجنة التحكيم من الخبراء المحكمين ، والمتميزين من المتأهلين للبنات والبنين في أندية الحي على مستوى الإدارات التعليمية.

وكشف معاليه في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة عن موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على إقرار مبادرة أندية الحي ضمن مبادرة جودة الحياة في رؤية المملكة 2030 ، رافعاً شكره وتقديره وامتنان منسوبي التعليم على هذه الموافقة الكريمة والدعم اللامحدود الذي يجده أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في التعليم العام من القيادة الرشيدة.

كما أعلن الوزير العيسى عن تدشين 480 نادياً جديداً على مستوى إدارات التعليم ، واصفاً تجربة الأندية بالمتميزة والتي تستحق الاهتمام ، والإبراز الإعلامي ، لتعريف المواطنين بهذه الاندية لكسبهم وزيادة حجم الاستفادة من هذه الاندية ودعوتهم لدعمها لاستمرارها والتوسع فيها بشكل عام ، وأكد معاليه أن هذه الأندية تخدم المجتمع وتخدم ابنائنا وبناتنا في فترات وأوقات هم بأمس الحاجة لمتنفس ومجال لقضاء اوقات مفيدة ، وأنشطة تلائم احتياجاتهم وتنمي لديهم الكثير من المهارات .

ودعا معاليه القائمين على الاندية بذل المزيد من العطاء وتشجيع الافكار الجديدة في تميز هذه التجربة وتطويرها ، مشيراً إلى أن الميدان يتسع لكثير من العطاء في هذا الجانب ، وأن تفاعل المجتمع يزداد عندما نستطيع ان ندعو كافة شرائح المجتمع لزيارة الاندية وتكريم المتميزين والمتفوقين من الطلاب والمشاركين لافتاً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة على المجتمع بشكل اوسع لاستقطاب الافكار المناسبة في هذا الجانب .

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي ، إن أصعب ما يواجه صناع القرار هو الاهتمام بالتعليم وتطويره وتجويده ، وأضاف يدرك القائمون على ذلك ان الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الناجح والعائد على التنمية ويفوق أي استثمار كان على المستوى التجاري والاقتصادي والصناعي ، فاستثمار الانسان هو الاستثمار الاول في التنمية ، وإيمانًا من وزارة التعليم بذلك ، كانت مبادرة اندية الحي احد المبادرات الاولى في هذا الشأن .

وقال الزغيبي في هذا الصدد أثبتت الإدارات التعليمية تميزاً نوعياً في تلك الاندية ، حيث تضمنت الأندية مجموعة من الأهداف التي تصب في مجملها في رؤية وطننا الغالي 2030 مما يؤكد على أهمية التطوير في بناء الإنسان وممارسة النشاط البدني وتعزيز الجوانب الصحية والثقافية والإجتماعية ، وزيادة الإستثمار في الاعمال التطوعية والمشاركات المجتمعية ، وكل ذلك من الاهداف التي تسعى اندية الحي الترفيهية التعليمية لتنفيذها والتأكد من تحققها .

وبين أن هذه الجائزة في دورتها الأولى أخذت مجال تكريم المنظومة كنادي وفي الدورات القادمة ، سوف تضاف مجموعة من المجالات التي تعزز العمل النوعي بإذن الله تعالى ، إذ نحتفي اليوم بإطلاق 480 نادياً حي جديدة تنظم الى المجموعة القائمة محققين بذلك 50% من المستهدف من الاندية وهو 1000 نادي من جملة 2000 نادي على مستوى المملكة .

وعلى هامش حفل التكريم للأندية المتميزة والفائزة بجائزة التميز لأندية الحي الترفيهية التعليمية عقدت وزارة التعليم ممثلة في إدارة الأنشطة الطلابية والمجتمع بشركة تطوير للخدمات التعليمية صباح اليوم الأربعاء 1440/2/22هـ في مقر الوزارة ورشة عمل لرؤساء الفرق التنفيذية في الإدارات التعليمية لبحث جاهزية الإدارات للبدء في عمليات التجهيز والافتتاح والتشغيل للأندية الجديدة والبالغ عددها 480ناد.

حيث تناولت الورشة مناقشة عدة محاور تمثلت في مخرجات عام 2018م ونتائج قياس الأداء لعام 2018م حيث نوقش في الجلسة الأولى برامج ومشروعات الأندية لعام 2019/2018م ومنها إقامة عدد من الدورات التدريبية في المهارات والرياضة وتعزيز الصحة والأسرة وجائزة التميز المركزية وجائزة التميز على مستوى المناطق والمحافظات بالإضافة الى المهرجانات والأولمبيادات الوطنية على مستوى المملكة فيما استعرضت الجلسة الثانية الدور النوعي لرئيس الفريق التنفيذي حيث ناقشت الوسائل المعززة للتكامل بين الأندية والمدرسة والمجتمع والمكتسبات المتوقع ان تحققها هذه الأندية مستقبلاً فيما تناولت الجلسة الثالثة مؤشرات الأداء ودور الفريق التنفيذي في التأكد من تحقيقها ودعم نتائجها واختتمت الورشة اعمالها باستعراض التحديات التي تواجه اندية الحي كتوقف الدعم المالي وتعدد الشركاء وضعف الصورة الذهنية وكفاءة الأداء.