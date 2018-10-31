مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يكرم لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجائزة

نايف السالم(صدى):

كرم مدير مركز التنمية الإجتماعيه بمكة الاستاذ ساعد بن محيل الصواط لـ لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجائزة وذلك على دورها في اقامة حفل تكريم لأسر الشهداء والمرابطين على الحد الجنوبي بشهادة شكر وتقدير .

حيثُ اقامت الحفل برعاية محافظ محافظة اضم وتضمن اوبريت خاص بالشهداء ، كما تم اطلاق اسم ( شارع الشهداء ) على احد شوارع المحافظة.

وفي ختام الحفل تم تكريم اسر واهالي الشهداء وذلك بتقديم دروع تذكارية واسهم وقفية من إحدى جمعيات تحفيظ القران الكريم بالمحافظة.