مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية على أملج

تبوك(صدى):

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك, المواطنين والمقيمين في المنطقة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة خاصة على محافظة أملج والأجزاء المجاورة , مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه ” لا سمح الله ” ، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.