حادث على طريق ” بيشة – العلايا ” يتسبب في إصابات عدة لقائد المركبة

علي القحطاني(صدى):

شهد طريق ” بيشة – سبت العلايا ” السريع، اليوم الأربعاء، حادثًا مروريًا جديدًا وقع على سيارة من نوع جيب تويوتا يقودها مواطن، مما أدى إلى إصابات متنوعة لقائد المركبة الذي تم نقله إلى مستشفى سبت العلايا.

وأدى ضيق طريق ” بيشة – سبت العلايا ” ، وعدم ازدواجيته، إلى كثرة الحوادث المرورية التي تقع عليه، والتي أودت بحياة كثير من الأشخاص، وأصابت آخرين، وهو الأمر الذي يعاني منه الأهالي دائمًا.

يذكر أن أهالي محافظتي بيشة وبلقرن قد طالبوا مرات عدة وزارة النقل بازدواجية الطريق الواصل بين ” بيشة وسبت العلايا ” ؛ للحد من تزايد الحوادث المرورية، وخصوصًا أن الطريق يعد حيويا بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحيًا وتعليميًا.