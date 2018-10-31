بسمة بوسيل تثير ضجة بعد نشرها صورة صادمة.. وهذه حقيقة انفصالها!

أماني الغامدي(صدى):

نشرت مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل عبر حسابها في انستغرام لوحة تُظهرها وزوجها تامر حسني و أبنائهما الثلاثة.

وأظهرت الصورة الزوجين ينظر كل منهما لاتجاه معاكس للاخر فظن البعض انهما قد انفصلا عن بعضهما، او على طريق الانفصال قريب.

وتسببت اللوحة التي نشرتها مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عُشاقهما ومتابعيهما حتى بلغ الامر حد تداول شائعة تفيد بانفصالهما عقب ولادة بسمة لطفلهما الجديد آدم .