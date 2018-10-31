هل من حق المتهم أن يطلب استدعاء شهود النفي لسماع أقوالهم؟..النيابة العامة توضح

علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه من حق المتهم أن يطلب من المحقق استدعاء شهود النفي لسماع أقوالهم، ما لم يرى المحقق عدم الفائدة من سماعها.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه يحق للمحقق استدعاء أي شهود يرى لزوم سماع أقوالهم عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة، أنه من حق المتهم أن يحضر وكيله أو محاميه أثناء التحقيق معه.