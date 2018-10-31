هل من حق المتهم أن يطلب استدعاء شهود النفي لسماع أقوالهم؟..النيابة العامة توضح
أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه من حق المتهم أن يطلب من المحقق استدعاء شهود النفي لسماع أقوالهم، ما لم يرى المحقق عدم الفائدة من سماعها.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه يحق للمحقق استدعاء أي شهود يرى لزوم سماع أقوالهم عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة، أنه من حق المتهم أن يحضر وكيله أو محاميه أثناء التحقيق معه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33788 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يخارجنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37424 ] نشر منذ 34 دقيقة
بصراحة النيابة ورجال الأمن بشكل عام
يبذلون جهود جبارة يشكرون عليها
شفت قبل أمس
لك حق تاخذه
عليك حق الله يعينك😐