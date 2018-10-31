وصول القوات السعودية إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في تمرين درع العرب 1

سعيد العجل(صدى):

وصلت اليوم الأربعاء إلى مطار قاعدة جناكليس الجوية بجمهورية مصر العربية و مطار قاعدة برج العرب الجوية طلائع القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين (درع العرب1 )، وكان في أستقبالهم عدد من ضباط القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وأوضح الملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية العميد الركن عبدالله بن يوسف الجاسر أن تمرين (درع العرب1) يهدف إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للدول العربية الشقيقة المشاركة في التمرين من خلال تنفيذ تدريب مشترك يساهم في تطوير وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الدول العربية في ظل التحديات الحالية بالمنطقة، إضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب .

من جانب آخر بيّن قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي ، أن تمرين (درع العرب1) تمرين ميداني مختلط متعدد الجنسيات ، يشارك في التمرين عددٌ من الدول العربية الشقيقة من ضمنها المملكة العربية السعودية ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي , يشتمل التمرين على عدة اهداف من اهمها توحيد المفاهيم في مجال العمل العربي المشترك.