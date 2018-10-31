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شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف للخريجين

شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف للخريجين
فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين، لحمَلة درجة البكالوريوس عدة تخصصات؛ للعمل بفروعها بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف هي:

• مطور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

• محلل وسائل الإعلام: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق، والعلاقات العامة، والتسويق الرقمي).

• مهندس تخطيط شبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات السلكية واللاسلكية، والإلكترونيات، والاتصالات، الكمبيوتر، هندسة البرمجيات).

كما بيَّنت أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم الأربعاء، وذلك عبر الرابط هنــــا..


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