الطريقة الرسمية لمغادرة السعودية بـ 60 ألف ريال وسبائك ذهبية أو مجوهرات

نايف السالم(صدى):

قدم الجمركي محمد النعيم، محافظ الهيئة العامة للجمارك وللأمن، نبذة حول التوثيق الأمني لمحاضر الضبط ومدى أهميته القانونية.

واستعرض عدد من أبرز الضبطيات التي تمت في المنافذ الجمركية خلال المرحلة الماضية، وذلك خلال ورشة عمل حول ” مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيقات المبدئية ” ، التي نظمتها الجمارك بمقرها في الرياض.

وأوضح النعيم أن الجمارك تلزم كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، بالإقرار، في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وتابع: ” وذلك استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال، واستنادًا إلى نص المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. “