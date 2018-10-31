للرجال.. ” التركي القابضة ” توفر وظائف إدارة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة التركي القابضة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في بعض التخصصات.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر، مبينة أن الوظائف هي: ” مدير التحسين المستمر: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، ويفضل درجة الماجستير في تخصصص إدارة الأعمال، و محاسب أول: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة ” .

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، و مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2019م، وذلك من خلال الرابط هنـــا..