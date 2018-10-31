أمانة الرياض تغرم مقاول مسؤول عن عمالة نظافة بعد فيديو وثق احتيالهم على بلاغ

حمود العنزي (صدى):

على خلفية ما ورد أمانة منطقة الرياض، من عدم مبالاة أحد المقاولين في التعامل مع بلاغ مواطن، وعدم التزامه باستبدال حاوية نفايات تالفة بأخرى جديدة، فقد اتخذت الأمانة إجراءات ضده.

ووجهت الأمانة، المقاول بإنهاء خدمات المراقب المسؤول، وغرّمت المقاول وفق ما تنص عليه اللوائح، ووجهت بإعادة تنفيذ الملاحظة بالشكل الصحيح.

وبعثت الأمانة تنبيهًا لجميع المقاولين والمراقبين والعاملين في مجال النظافة العامة بأن تكرار مثل هذه السلوكيات يعرضهم للإبعاد التام عن جميع مشاريع النظافة التي تشرف عليها الأمانة.

كما أوضحت أن أعمال نظافة العاصمة تتمثل أولوية قصوى لديها، مبينة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المقاولين والمراقبين غير الملتزمين بالأعمال الموكلة إليهم.

ويذكر أن عمال نظافة قاموا باستبدال برميل قديم بآخر جديد، ثم تنظيف المكان حول البرميل، وتصويره من قبل المشرف؛ وبعد عملية التصوير، قاموا بإرجاع البرميل القديم إلى مكانه مرة أخرى، وحمل البرميل الجديد معهم، ومغادرة الموقع.

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