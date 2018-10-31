بي إم دبليو تقدم 330e iPerformanceفي عام 2019 بمدى تنقل أكبر

باريس(صدى):

كشفت BMW خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات 2018 عن سيارتها الجديدة كلية الفئة الثالثة سيدان التي ستصل للأسواق لبدء مبيعاتها في مارس 2019 ، وسيتم البدء بالموديلات التقليدية المعروفة من السيارة 320i, 330i, 318d و 320dو320 xDrive و330d ، ولكن نسخة 330e iPerformance البلوج ان هايبرد الجديدة يجب أن تكون جاهزة للمبيعات في صيف عام 2019.

ووفقاً لـBMW, فالسيارة سوف تكون قادرة على الانتقال على الوضعية الكهربائية فقط لمسافة 60 كم بزيادة الثلث عن النسخة الحالية منها, وستستغرق السيارة الجديدة في التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة قرابة 6 ثواني كما في الجيل الحالي منها. ويتوفر للسيارة خاصية زيادة القوة لفترة بسيطة وناقل حركة ستبترونيك من 8 سرعات .

وقالت BMW أن صيف 2019 سيشهد اضافة جديدة لمنظومات القيادة الخاصة بالفئة الثالثة من خلال موديل هايبرد بلوج ان هو 330e iPerformance الذي سيوفر في الجيل الجديد منه تجربة قيادة ديناميكية استثنائية للسيارة السيدان الرياضية مع توفر تقنية BMW eDrive في أحدث صورها ووصول استهلاك الوقود في السيارة الى 1.7 لتر فقط بتحسن بنسبة 10% مع انبعاثات بمعدل 39 جم لكل كم وهي نسبة محسنة عن السابق.