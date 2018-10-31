” الإعلام ” تستدعي كتاب ومغردين أساءوا للوطن للتحقيق معهم

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الإعلام تشرع في استدعاء المسيئين للوطن وللمغردين الوطنيين؛ تمهيدًا لإحالتهم للتحقيق.

يذكر أنه أثير جدل محلي في المملكة حول ردود المدونين على الاتهامات الموجهة لبلادهم، إذ يقول عدد من الكتاب والمدونين من أبناء المملكة إن ” مواطنيهم يسيئون لبلادهم من خلال الشتم والسب والاتهام بالتخوين في تدوينات الفترة الماضية ” .

كما واجه أصحاب تلك الآراء، وبينهم أسماء معروفة، انتقادات لاذعة ومطالب بالمحاسبة، بعد أن استخدم بعضهم مصطلح ” الذباب الإلكتروني ” الذي استخدم بدوره على نطاق واسع في اتهام المغردين المدافعين عن الرياض بكونهم جزءًا من ذلك ” الذباب ” .

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من وزارة الإعلام في هذا الشأن، إلا أن الوزارة عادة ما تستدعي كتاب ومغردين بعد رصد تجاوزات لهم تخالف القوانين المحلية أو تسيء للمملكة.