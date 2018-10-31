خلاف بين فنانة خليجية ومحامي بسبب رقصة خادشة

أبو ظبي(صدى):

رفعت فنانة خليجية دعوة قضائية في دبي ضد محام إماراتي اتهمته بالسب والقذف عبر تطبيقات سناب شات وانستجرام، كما اتهم المحام الفنانة بالسب ووصفه بألفاظ مسيئة.

تعود الأحداث عندما نشرت الفنانة المقيمة في دبي فيديوهات تظهر فيها وهي ترقص مع فنان عالمي يدعى ” تايغا “، الأمر الذي وجده المحامي مستفزاً وخادشاً للحياء، لا سيما أن الفنانة تنسب جنسيتها في كل ظهور إعلامي إلى دولة عربية أو خليجية مختلفة.

وأكد المحامي المتكفل بالدفاع عن الفنانة (م. ح) أن الأخيرة رفعت دعوى قضائية ضد المحامي لأنه قذف وسب الفنانة بأن علق عليها عبر سنابشات بألفاظ غير أخلاقية وتضر بسمعتها.

وبدوره؛ اتهم المحامي (الطرف الآخر في القضية) في دعواه الفنانة بأنها نشرت فيديوهات مخلة بالآداب،و بأنها قذفته وسبته . عبر تطبيقات سنابشات وإنستغرام، ووصفته بـألفاظ مسيئة.

وقررت محكمة الجنح تأجيل النظر في القضية حتى 17 ديسمبر المقبل لطلب دفاع المحامي بأن يعرض الفيديوهات في قاعة المحكمة .