موعد طرح المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالدمام

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس هيئة النقل العام، الدكتور رميح الرميح، اليوم الأربعاء، عن طرح الهيئة خلال شهر نوفمبر القادم المرحلة الأولى لمشروع النقل العام بالدمام.

وقال الرميح خلال لقاء جمعه بقطاع الأعمال بالشرقية، استضافته غرفة الشرقية، إن هذه المرحلة تهدف لربط الدمام ببقية مدن المنطقة الشرقية، كالخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة.

وأضاف الرميح، أن هيئة النقل العام ستطلق الأحد القادم منصة التراخيص الإلكترونية، لتسهيل إجراءات التراخيص، كما ستطلق في مطلع العام القادم 2019 منصة “بيان الإلكترونية” لربط بيانات السائق بالمركبة.