برشلونة قد يسجن ” نيمار ” 6 سنوات

ماجد محمد(صدى):

تنظر الدائرة الجنائية في كتالونيا، في قضية انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى برشلونة الإسباني عام 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي.

ويواجه ” نيمار ” عقوبة السجن لمدة من 4 إلى 6 سنوات، بتهمة الاحتيال، وذلك في حال إدانته في القضية التي ينظرها 3 قضاة من الدائرة الجنائية.

وكانت السلطات الإسبانية تحقق في القضية منذ يناير 2014، حيث وُجه اتهام بالتزوير أيضًا إلى برشلونة ورئيسه، بعدما زعم النادي أنه دفع للبرازيلي 17.1 مليون يورو، لكي ينضم إليه.

و وصلت شكوى من أحد أعضاء النادي تفيد بأن الصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، في ظل غموض حول سعر نيمار الحقيقي.