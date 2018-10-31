رئيس نادي أحد يكشف سبب فسخ التعاقد مع نايف هزازي

طلال الغامدي(صدى):

كشف سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أحد، سبب فسخ تعاقد ناديه مع المهاجم نايف هزازي، بعد شهرين فقط على انطلاق الموسم.

وأوضح ” الحربي ” خلال تصريحات إذاعية : ” فسخ عقد نايف هزازي جاء بسبب الإصابة وتأكد غيابه لفترة طويلة ، مؤكدا إنه من اللاعبين المنتظمين في التدريبات ”

وأضاف،” نايف هزازي لاعب منضبط و لم يحدث منه أي تصرف خاطئ أو تقصير أثناء تواجده معنا في نادي أحد “.

وبسؤاله عن تذبذب نتائج الفريق، أكد الحربي: ” قدمنا مستوى جيد أمام الباطن والاتفاق ولكن لم يحالفنا التوفيق، جددنا الثقة في المدرب لجولتين قبل فترة التوقف القادمة “.

وكان نادي أحد أعلن اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع هزازي بعد شهرين فقط على انطلاق الموسم.