بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على ” جازان – عسير – الباحة – مكة المكرمة – المدينة المنورة ” .

وأوضحت الهيئة أن الأمطار سيمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها ” القصيم – حائل – تبوك “.

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل المنطقة ” الشرقية – المرتفعات الجنوبية الغربية ” غدًا الخميس.