بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على ” جازان – عسير – الباحة – مكة المكرمة – المدينة المنورة ” .
وأوضحت الهيئة أن الأمطار سيمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها ” القصيم – حائل – تبوك “.
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل المنطقة ” الشرقية – المرتفعات الجنوبية الغربية ” غدًا الخميس.
حالة #الطقس لليوم الخميس 1440/2/23 الموافق 2018/11/1 م في #المملكة
#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة #طقس_السعودية #نرصد_ونحمي pic.twitter.com/IHVcemLt9I
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) October 31, 2018
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