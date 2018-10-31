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بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على ” جازان – عسير – الباحة – مكة المكرمة – المدينة المنورة ” .

وأوضحت الهيئة أن الأمطار سيمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها ” القصيم – حائل – تبوك “.

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل المنطقة ” الشرقية – المرتفعات الجنوبية الغربية ” غدًا الخميس.


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