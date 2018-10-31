بالفيديو.. مقيم يكتب عبارة صادمة على جدار بالخرج
أظهر مقطع فيديو متداول وثقه مواطن، اليوم الأربعاء، مقيم عربي يكتب عبارة صادمة للعقيدة الدينية على أحد جدران مصانع الخرج .
وظهر في الفيديو المقيم وهو يكتب على الجدار : ” لا إله إلا بشار الأسد ” ، حيث أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن فعله شنيع وغير حضاري ومنافي للعقيدة والقيم والأخلاق.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2780 ] نشر منذ 6 دقائق
ولية مامسكتة وسلمتة….
هذا رافضي مشرك بل كافر
عليهم غضب من الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33763 ] نشر منذ 2 دقيقتين
صابه الله