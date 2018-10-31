بالفيديو.. مقيم يكتب عبارة صادمة على جدار بالخرج

الخرج(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول وثقه مواطن، اليوم الأربعاء، مقيم عربي يكتب عبارة صادمة للعقيدة الدينية على أحد جدران مصانع الخرج .

وظهر في الفيديو المقيم وهو يكتب على الجدار : ” لا إله إلا بشار الأسد ” ، حيث أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن فعله شنيع وغير حضاري ومنافي للعقيدة والقيم والأخلاق.