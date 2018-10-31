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بالفيديو.. مقيم يكتب عبارة صادمة على جدار بالخرج

بالفيديو.. مقيم يكتب عبارة صادمة على جدار بالخرج
الخرج(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول وثقه مواطن، اليوم الأربعاء، مقيم عربي يكتب عبارة صادمة للعقيدة الدينية على أحد جدران مصانع الخرج .

وظهر في الفيديو المقيم وهو يكتب على الجدار : ” لا إله إلا بشار الأسد ” ، حيث أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن فعله شنيع وغير حضاري ومنافي للعقيدة والقيم والأخلاق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2780 ] نشر منذ 6 دقائق

ولية مامسكتة وسلمتة….
هذا رافضي مشرك بل كافر
عليهم غضب من الله

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