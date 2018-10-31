سفير المملكة بأندونيسيا يدعو الجماهير لمساندة منتخب الشباب أمام اليابان

نواف السالم(صدى):

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا اسامة بن محمد الشعيبي دعوة للجماهير السعودية في جاكرتا لمؤازرة المنتخب السعودي في لقاءه غداً – الخميس- امام نظيرة الياباني في لقاء نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 والمقامة في إندونيسيا، مؤكدا انه سيكون اول الحاضرين للملعب لمساندة المنتخب الوطني.

وقال الشعيبي سيتم تجهيز حافلات لنقل الجماهير من جاكرتا الى ملعب بنكاساري في بقور حيث ستنطلق الحافلات من مقر اكاديمية الحرمين السعودية في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأبدى الشعيبي إعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهر فيه المنتخب السعودي خلال لقاءاته السابقة خاصة لقاءه الأخير امام نظيره الأسترالي والذي حقق فيه المنخب السعودي فوزا ثمينا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

واضاف الشعيبي لم يكن ذَلك الفوز ليتحقق لولا فضل من الله ثم عزيمة اللاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم من اجل سمعة وطنهم الغالي مشبها اياهم بلاعبي المنتخب الاول نظير المستوى الفني العالي الذي اهلهم للفوز بنتيجة المباراة والتاهل إلى نهائيات كأس العالم في بولندا 2019، وعن القرار الذي اصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم

بالعفو عن كل من صدرت بحقه عقوبة انضباطية .

بارك السفير الشعيبي هذا القرار وبين انه يَصْب في مصلحة الكرة السعودية اولا ثم في مصلحة اللاعبين تحديدا الذين ارتكبوا بعض الأخطاء الإدارية والانضباطية ربما دون قصد او بسبب الحماس الزائد للعودة مجددا للملاعب ومواصلة تحقيق البطولات والانجازات مع زملاءهم اللاعبين .