أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء وعدداً من مسؤولي الشركة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد ين عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم , الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة وعددا من مسؤولي الشركة .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة بمشروعات الكهرباء في المنطقة وسبل تعزيز التعاون في تطوير الأداء.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي .
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