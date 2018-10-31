أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء وعدداً من مسؤولي الشركة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد ين عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم , الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة وعددا من مسؤولي الشركة .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة بمشروعات الكهرباء في المنطقة وسبل تعزيز التعاون في تطوير الأداء.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي .