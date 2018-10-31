مستشار المبيعات في شركة ” أنكر-ANKER ” يعلق على مشاركتهم في ” سعودي موبايل شوبر “

محمد السعران(صدى):

صرح الاستاذ / سيرين بن احمد جابر ( استشاري مبيعات اقليمي ) الشركة المشاركة في المعرض السعودي الدولي الاول لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها ( سعودي موبايل شوبر ) قائلاً : وجود شركات الأم مع وكلائها يعطي قوه للوكيل و للمستهلك لمعرفة المنتجات ومستجداتها واخر التطورات و ايضاً للتميز بين المنتجات الاصليه والمقلده في ملحقات الجوال وتوابعها، ونحن شركة ركن الشريف الوكيل لشركات عالميه منها شركة انكر ( Anker )وهي شركة رائده في عالم صناعة البطاريات وشواحن السيارت والسماعات وشركة يوفي (eufy)المتخصصه في صناعة الاجهزة المنزليه الذكيه وشركة ساوندكور ( Soundcore )التابعه لانكر وهي متخصصه في جميع انواع السماعات.هدفنا

هو توفير منتجات عالية الجوده مع تقنيات حماية عاليه لجميع المنتجات للمستهلك حيث ان بعض المنتجات تمر تحت تجارب تدوم لساعات طويله لضمان جودتها وسلاماتها كما توفر شركة ركن الشريف ضمان مدته سنتان لجميع المنتجات حيث شركة ركن الشريف تاريخها عريق في عالم الجوالات وتوابعها وانتشارها على مستوى المملكة العربيه السعوديه كبير حيث لها ٢٢ فرع على مستواها لضمان وصولها لجميع العملاء وتقديم التسهيلات اللازمه للعملاء الكرام.