بسبب إنستغرام راموس يثير أزمة جديدة داخل ريال مدريد

حامد العمري(صدى):

أثار ” سيرجيو راموس ” مدافع نادي ريال مدريد أزمة جديدة داخل الفريق بسبب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستغرام ” .

ونشرت صحيفة ” أس ” الإسبانية أن ” راموس ” قام بوضع علامة إعجاب على منشور بالمنصة الاجتماعية، يهاجم بعض لاعبي الفريق ويمدح مستواه الفني بالإضافة لزميله ” مارسيلو “.

وهاجم المنشور الإلكتروني ” ناتشو ” ، ” كورتوا ” و ” فاران ” على أدائهم السيئ بمباراة الكلاسيكو الماضية أمام برشلونة على ملعب كامب نو ، والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويرى مستخدم الشبكة الاجتماعية الذي كتب المنشور أن الثنائي ” راموس ” و ” مارسيلو ” هو فقط الذي ظهر بمستوى جيد بالمباراة، على الرغم من الأخطاء الدفاعية القاتلة التي عانى منها ريال مدريد.

يذكر أنه بعد خسارة المباراة، هبط الملكي إلى المرتبة التاسعة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 21 نقطة.