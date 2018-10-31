مشجع يتقدم بشكوى رسمية للسلطات القضائية ضد مدرب ” بوليفيا ” للاعتداء عليه

نواف السالم(صدى):

تقدم أحد المشجعين بشكوى رسمية للسلطات القضائية ضد المدير الفني المؤقت لمنتخب بوليفيا الأول لكرة القدم، الفنزويلي سيزار فارياس، متهما إياه بالاعتداء عليه في سبتمبر الماضي، حسبما ذكر الاتحاد البوليفي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم في بيان له: ” لقد تمت مطالبة القسم القانوني بالكشف عن التقرير الخاص بالملابسات والظروف الخاصة بالواقعة المذكورة، وسيتم تحليل التقرير الذي سيصدر عن القسم القانوني الذي سيتخذ قرارا بعد ذلك في هذا الشأن بما يتفق مع قوانين بلادنا ” .

يذكر أن الفيديو الخاص بهذه الواقعة، والذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على الانترنت والبرامج التليفزيونية الرياضية، أوضح أن سيزار فارياس ركل أحد الأشخاص كان واقفا وسط لاعبي نادي سترونجست الفنزويلي الذي يشرف هذا المدرب أيضًا على إدارته الفنية، في سبتمبر الماضي.