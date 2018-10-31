ليستر سيتي يرفض السفر بالطائرة بعد وفاة مالك النادي

ماجد محمد(صدى):

قرر نادي ليستر سيتي إقامة مباراته أمام كارديف سيتي المقرر لها السبت المقبل في العاصمة الويلزية ” كارديف ” رغم وفاة مالك النادي رجل الأعمال التايلاندي ” فيتشاي سريفادانابرابا ” .

ورفض مسئولو نادي ليستر سيتي قرروا عدم السفر إلى ويلز بالطائرة، بل سيسافرون بالحافلة على الطريق البري بسبب تأثر اللاعبين بوفاة مالك النادي بتحطم طائرته.

ويذكر أن ليستر سيتي أعلن وفاة مالك النادي بسقوط طائرته بالإضافة إلى 4 مرافقين له، حيث تم تأجيل مباراة ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون التي كان مقررا لها أمس الثلاثاء ضمن مباريات كأس الرابطة الإنجليزية.