مقاتلات تايفون تعترض قاذفات روسية قرب المجال الجوي البريطاني

لندن(صدى):

كشفت مصادر بريطانية، أن سلاح الجو البريطاني يرسل مقاتلات من طراز ” تايفون ” لاعتراض قاذفات روسية اقتربت من المجال الجوي البريطاني.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الدفاع البريطانية، بيانًا بالواقعة خلال الساعات القادمة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت الشهر الماضي، أن طائرات مقاتلة من طراز ” يوروفياتر تايفون ” ، تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، اعترضت طائرتين روسيتين اقتربتا من المجال الجوي البريطاني.

وأشارت الوزارة في بيان حينها، أن قاذفات القنابل الروسية لم تكن طويلة المدى من طراز ” توبوليف تي يو-160 ” تتحدث مع مركز مراقبة الملاحة الجوية، مما جعلها تشكل خطرًا على كل حركات الطيران الأخرى.