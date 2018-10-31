روزنامة الترفيه تودع ” فعالية الشاطئ ” وتحمل العديد من الفعاليات لهذا الأسبوع

محمد السعران(صدى):

على وقع الأجواء الشتوية المنعشة التي تسيطرعلى معظم مناطق المملكة، تشهد نهاية هذا الأسبوع العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، من خلال تقديم الفعاليات التي تجمع ما بين الفنون الصوتية والبصرية، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تساهم في توعية الجيل الناشئ، وتعريف النساء على أحدث صيحات الموضة.

حيث أعلنت روزنامة الترفيه لهذا الأسبوع في العاصمة الرياض عن فعالية ” مسك الفنون ” التي انطلقت اليوم (الأربعاء) ولمدة خمسة أيام، في درة الرياض بتنظيم معهد مسك للفنون، التابع لمؤسسة مسك الخيرية، وسط حضور جماهيري متعطش لمختلف أنواع الفنون من رسم وتصوير وعروض فنية وتشكيلية. وتشمل الفعالية حوالي 120 جناح لفنانين وفنانات سعوديين.

أما في القصيم، وتحديداً في منتزهات الحاجب بعنيزة، سيكون الأهالي على موعد مع فعالية “روح الطفولة” التي تمزج بين الترفيه والمرح بأهداف تربوية، وتستمر حتى 3 نوفمبر، وتسعى لصنع جيل طموح بروح وطنية عالية ودائرة معرفية واسعة. وتحتوي الفعالية على أركان متنوعة، منها ركن التعليم بالترفيه وجناح الترفيه، وأجنحة أخرى لكل من الترفيه العلمي، الرياضي، الثقافي، التراثي، والفني، إلى جانب جناحي الترفيه المهني والإعلامي.

وتُختتم في المنطقة الشرقية فعالية “الشاطئ” المقامة على شاطئ الغروب فعالياتها يوم السبت 3 نوفمبر، بعدما حازت الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية المتنوعة التي تضمنتها على اهتمام وتفاعل الزوار من الأطفال والشباب والأسر.

وفيما تنطلق فعالية “ظلال أنيقة”، بفندق موفنبيك الخبر، وهي الفعالية الفنية الترفيهية التي تقام للموسم الثاني على التوالي، وتشكل فرصة للتسوق من الماركات العالمية وتصاميم خليجية واعدة، تقام أيضاً فعالية “الساحة الأوروبية” في الواجهة البحرية وهي فعالية ترفيهية بطابع أوروبي، تتضمن ساحة كبيرة، محاطة بواجهات بيع تحاكي التصميم العمراني لواجهات العرض في المدن الأوروبية، وكذلك تقام فعالية “ديرم” في فندق سوفيتيل بالمدينة نفسها، وسيكون الحضور مقتصر على النساء، اللواتي سيتمكّن من الإطلاع على الجديد في عالم الموضة والتصاميم الحديثة في إطار طابع ترفيهي مرح.

هذا ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيههنا ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي هنا أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابطهنا للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في الروزنامة.