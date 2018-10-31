مستشفى الملك فيصل بالرياض يستضيف حملة ” بدمك تمنح حياة “

سعيد العجل(صدى):

وشهدت الحملة مشاركة ملتقى سيدات الأعمال والتى تشرف عليه الاستاذه عبير الفرحان الجرباء حيث جاءت مشاركتهن دعما لكل الجهتين .

بحيث يدعم الملتقى الحملة بوجبات غذائية للمتبرعين و ضيافة تقدم من احدى العضوات في الملتقى من خلال مشروعها القائم ( @baked_forest_) و تنسيق المكان من خلال مشروع قائم اخر (@sposa) .

بحيث تكون المنفعه متبادلة لكلا الطرفين win-win situation.

يستضيف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، حملة ” بدمك تمنح حياة ” للتبرع بالدم، وذلك في بنك الدم بوابة رقم ” 1 ” .

وكانت الفاعلية افتحت برعاية الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود؛ حيث بدأت من يوم الأحد 28 أكتوبر؛ حتى مساء اليوم الأربعاء، من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 9 مساءً.