بالفيديو.. لحظة هطول أمطار ثلجية على المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو يظهر فيه هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات ثلج على المسجد النبوي.

وأعرب رواد التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بمنظر الأمطار الذين وصفوه بالجميل والرائع، حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع بعنوان ” جمال في جمال لأمطار المدينة داخل المسجد النبوي “.

وعلق مغرد على المقطع المتداول، قائلا: ” اللهم اجعله غيث رحمات و بركات على أهل طيبة “.

وقال مغرد آخر: ” اللهم اسقي بلد الحبيب محمد صلي الله عليم وسلم بالغيث “.