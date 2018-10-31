” عدسات لاصقة ” تتسبب في كارثة لطفلة

أوتاوا(صدى):

وضعت طفلة كندية تُدعى إميلي عدسات لاصقة ملونة لأجل الاحتفال بـ ” الهالووين ” ؛ إلا أنها تسببت لها بكارثة، حيث مزقت العدسات خلايا عينيها وأبعدتها عن قرنيّة عين.

وبالتطرق للتفاصيل، وضعت ” إميلي ” العدسات لكي يكون لباسها التنكّري مكتملاً؛ لحضور حفلة مع أصدقائها بمناسبة ” الهالووين “.

وعادت ” إميلي ” مساءً إلى البيت، وأزالت العدسات اللّاصقة ونامت مباشرةً من شدّة التّعب، لكن في اليوم التّالي وقعت الكارثة.

حيث استيقظَت الفتاة وهي تصرخ من الآلم، قائلة لوالدتها: ” أشعر بنارٍ تشعل عينَيْ يا أمي ” .

وأوضح الأطباء أن العدسات تسببت للطفلة في تمزيق الخلايا بعينيها وتضرر للجلد حول العين، حيث حرمت الطفلة من النظر لمدة ٤ أيام واجبرت على ارتداء النظارات الشمسية لمدة شهر كامل.