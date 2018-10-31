بالصور.. مواطنون يدعمون عراقية مصابة بالسرطان لرؤية ابنها
أقدم سعوديون على مساعدة سيدة عراقية مُصابة بالسرطان؛ لرؤية ابنها بعد تدهور حالتها الصحية بشدة، حيث علقت السيدة في ” ساوثامبتون ” ولم تستطع السفر مع زوجها وابنها إلى العراق ؛ لخطورة المرض وعدم قدرتها على السفر في طائرة الركاب.
وقام المواطنون بتدشين وسم ” سعوديون يقفون مع أريج ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ لأجل جمع أكثر من 50 ألف جنيه استرليني لتسافر عبر طائرة مخصصة في رحلة طبية تعتني بها حتى تصل منزلها .
وشهد الوسم الذي دشنه السعوديون ردود أفعال واسعة، حيث تم جمع مبلغ وصل حتى الآن إلى ٨٠٠٠ جنيه إسترليني.
يُذكر أنه من المخطط أن تنطلق رحلة ” أريج ” إلى بيتها ورؤية طفلها الأسبوع المُقبل .
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2780 ] نشر منذ 1 ساعة
شعب الشهامة والعروبة الاصيلة…
عند الطيب والجود ابشربة…
وعند الشدايد رجال مواقف…
بارك الله فيهم.
أبو خالد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههههههههههههه