بالصور.. مواطنون يدعمون عراقية مصابة بالسرطان لرؤية ابنها

عادل الحربي(صدى):

أقدم سعوديون على مساعدة سيدة عراقية مُصابة بالسرطان؛ لرؤية ابنها بعد تدهور حالتها الصحية بشدة، حيث علقت السيدة في ” ساوثامبتون ” ولم تستطع السفر مع زوجها وابنها إلى العراق ؛ لخطورة المرض وعدم قدرتها على السفر في طائرة الركاب.

وقام المواطنون بتدشين وسم ” سعوديون يقفون مع أريج ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ لأجل جمع أكثر من 50 ألف جنيه استرليني لتسافر عبر طائرة مخصصة في رحلة طبية تعتني بها حتى تصل منزلها .

وشهد الوسم الذي دشنه السعوديون ردود أفعال واسعة، حيث تم جمع مبلغ وصل حتى الآن إلى ٨٠٠٠ جنيه إسترليني.

يُذكر أنه من المخطط أن تنطلق رحلة ” أريج ” إلى بيتها ورؤية طفلها الأسبوع المُقبل .