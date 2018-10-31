ارتفاع الإنفاق في الربع الثالث إلى 230 مليار ريال

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، في بيان تقييم أداء الربع الثالث 2018 للميزانية، عن تراجع عجز ميزانية المملكة في 9 أشهر 60% إلى 49 مليار ريال، لافتةً إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ بنهاية الربع الثالث 663.113 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى جانب آخر، ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 21% خلال الربع الثالث إلى 230.5 مليار ريال، بينما شكلت نفقات الـ 9 أشهر 75% من اعتمادات العام بأكمله؛ بينما بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.26 مليار ريال، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 57% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وزادت الإيرادات النفطية زيادةً بلغت 63% خلال الربع الثالث بـ 153.9 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعًا بتحسن أسعار النفط؛ بينما بلغت الإيرادات غير النفطية بنهاية الربع الثالث 211.05 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 48% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.