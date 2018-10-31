جامعة كاليفورنيا الأمريكية ” CIC” تمنح القنفدي الدكتوراه الفخرية

حامد العمري (صدى):

منحت جامعة كاليفورنيا الأمريكية (CIC) في العاصمة المصرية القاهرة الدكتوراة الفخرية في الأعمال الدولية للأستاذ ياسر عبدالرحمن القنفدي، في حفل ضم نخبة من رجال الاعمال والفنانين والمثقفين المصريين والعرب، خلال مشاركته في مهرجان روائع الإبداع بالمتحف المصري.

يذكر أن القنفدي عمل في أمانة محافظة جده ، عمل في النهدي القابضة لخدمات الطيران ، وكذلك مدير العلاقات الحكومية بمطار ينبع ، ومديرا تنفيذيا لمجموعة الجيل .

كما قد حاز أيضا على شهادة شرفية من هيئة الاستثمار الدولي في بريطانيا “سفيرالعطاء”.

عضو المنظمة الدولية للمعارض والمؤتمرات ( iaee) .

وبهذه المناسبة تتقدم “صدى” بخالص التهاني والتبريكات لـ”القنفدي” وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.