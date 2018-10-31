مجمع الأمل ينفذ جولات ورحلات لنزلائه من مركز الإخاء الاجتماعي

محمد السعران(صدى):

بدأ مركز الإخاء الاجتماعي التابع لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض جولة ورحلات لعدد من نزلائه، شملت عدة مناطق ومحافظات من المملكة، وذلك بهدف الترويح عن النزلاء وتحقيق أمانيهم في مشاهدة عدد من المواقع السياحية والتعرف على ما يتميز به وطنهم من شواطئ ومدن متطورة وتراث كبير.

وقد قدمت شركة طيران ناس ونقليات أعمال الدمعان ومستشفى رابية الرياض وشركة مطلق الغويري الدعم لهذه الرحلات، ضمن جهودها التي تبذلها في إطار المسئولية المجتمعية

ويرافق النزلاء فريق طبي متخصص بمشاركة عشرات النزلاء من مركز الإخاء الاجتماعي ومن الذين استقرت حالتهم النفسية.

وقدم قدمت إدارة مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض شكرها لداعمي هذه الرحلات والمساهمين في تحسين خدمات النزلاء والترويح عنهم وتحقيق أمانيهم.

يذكر أن مجمع الأمل يحرص على تنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية لنزلائه وللمرضى وشملت الأماكن السياحية بالرياض والمهرجانات ورحلات لعدة مناطق مختارة بالمملكة.

وساهمت هذه الرحلات في تغيير بيئة المرضى وسرعة استقرار حالتهم والترويح عنهم. وزرع الابتسامة في نفوسهم وقد لاحظ الفريق المعالج المرافق لهذه الرحلات تعبير أغلبية المرضى عن فرحتهم وانطلاق ألسنتهم بالحديث عن ما في داخلهم من فرحة وبهجة .