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بالصور.. شخص يروي قصة تغلبه على مرض الصدفية بعد 18 عاما من المعاناة

بالصور.. شخص يروي قصة تغلبه على مرض الصدفية بعد 18 عاما من المعاناة
لندن(صدى):

روى مريض صدفية يدعى جريج بيتارد من لندن قصة تغلبه على المرض عقب 18 عاما من المعاناة قائلا: ” أصبح الأمر سيئًا لدرجة أني رفضت ارتداء السراويل القصيرة، رغم أني كنت عداءً “.

وأضاف مريض الصدفية، قائلا: ” أصبت بالصدفية لمدة 18 عاما على ذراعي وصدري وظهري وركبتي “.

وقال إنه توقف عن السباحة بسبب النظر إلى جسمه وهو يسبح ، ولم يفكر في إيجاد شريك لأنه ببساطة لم يستطع تخيل الدخول في مواقف حميمة بالشكل الذي كان يبدو على جسده، متابعا: ” لقد استخدمت الكريمات المستمدة من الستيرويد التي وصفها طبيبي ، وقضيت الكثير من الوقت في المحاولة ، وأنفقت الكثير من المال عليها، ولم تأتي بالنتيجة المطلوبة “.

وتابع: ” استعملت العلاج مرتين في اليوم حسب التعليمات وفي غضون أيام كنت أرى تحسنا ، على الفور ، بدأت حالتي في التحسن ” ، لافتا: ” في غضون يومين ، بدأت البقع الحمراء في التلاشي “.

وأشار إلى أنه أن تم القضاء على بقع الصدفية، معربا عن سعادته و ثقته بنفسه الآن.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

اسم العلاج؟؟؟؟

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