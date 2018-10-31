بالصور.. رصد مصنع خرسانة ينظف معداته بالقرب من المنتزهات ببلقرن

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية بمحافظة ” بلقرن ” يوم أمس، من رصد مصنع خرسانة مخالف.

حيث يقوم المصنع بعمل تنظيف مباشر لمعداته في غير الأماكن المخصصة له بالقرب من المتنزهات العامة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الفرق التفتيشية بفرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية باشرت يوم أمس، بلاغًا بيئيًا عن حرق نفايات في محافظة بلقرن، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.