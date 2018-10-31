بالصور.. إصابة شخص بحالة اختناق في حريق شقة برابغ

نايف السالم(صدى):

تمكن الدفاع المدني برابغ في منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع بشقة لبناية مكونة من ثلاث أدوار؛ بسبب تماس كهربائي.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم إخلاء ثلاث أشخاص، وإصابة شخص بحالة اختناق، لافتًا إلى أنه تم علاج الشخص في نفس الموقع من قبل الهلال الأحمر.

وعلى جانب آخر، ذكر الدفاع المدني أبرز ثلاث مسببات للتماس الكهربائي، وهي التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، بالإضافة إلى عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.