بالفيديو.. فقدان 7 كيلو في فترة وجيزة مع منة فضالي

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت الفنانة المصرية منة فضالي، سبب خسرتها حوالي 7 كيلو جرامًا من وزنها خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال حديثها مع فضائية ” النهار ” المصرية.

وقالت ” فضالي ” أنها كانت تتبع نظامًا صحيًا، لافتةً إلى أنها في الفترة الأخيرة لم تعد تحرص على تناول الطعام كثيرًا، كما أن وجبة الإفطار بالنسبة لها لا تتجاوز واحدة من فاكهة الكيوي؛ أما بالنسبة لوجبة الغذاء فعادة تكون أكلًا صحيًا.